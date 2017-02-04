Орловские новости

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  • Как вы относитесь к «антишлепковому закону»?
    отрицательно. Родители должны шлепать своих детей в воспитательных целях;  
     117 (49%)
    нормально, только не понимаю, почему за шлепки от чужих людей- наказание административное, а от родителей — уголовное;  
     73 (31%)
    Думаю, что детей нельзя бить ни при каких обстоятельствах;  
     43 (18%)
    хорошо, считаю,что родители должны нести уголовную ответственность за побои детей;  
     5 (2%)
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