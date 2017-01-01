С НОВЫМ ГОДОМ!
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Орловские новости
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Новые противотаранные устройства и снижение детского травматизма. Безопасность на железной дороге - превыше всего
29.12.2016 0 543
Проблема не приходит одна. Наталья Полехина смогла вопреки прогнозам поставить на ноги сына, но пока не смогла достучаться до сердец чиновников
28.12.2016 0 587
"На них держится земля русская". Видео из интернета попало в поле зрения главы администрации города
27.12.2016 0 661
Они учились и оттачивали свое мастерство в Орловском институте культуры. Вчера в авиакатастрофе погибли выпускники ОГИК
26.12.2016 0 697
В ОГИКе почтили память орловчан, погибших при крушении ТУ-154
26.12.2016 0 2326
Лента новостей
- 17:01 Орловские футболисты отметят Новый год домашними турнирами
- 16:27 На всей территории Орловской области ведется трансляция первого пакета вещания
- 15:47 Юные орловские баскетболистки стали лучшими на домашнем турнире
- 15:12 Областная ветеранская организация наметила планы на будущий год
- 14:47 Выдающимся жителям Орловской области вручили государственные награды
- 14:21 "Орлы бездорожья" поздравят детей из интерната с Новым годом
- 13:52 В новогодние праздники пройдут матчи Первенства Орла по мини-футболу
- 13:26 Двое орловских баскетболистов сыграют в Матче звёзд АСБ
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