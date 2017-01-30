Орловские новости
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Уже даже никто и не удивился. После очередного снега водители и пешеходы недобрым словом вспоминали коммунальщиков
25.01.2017 0 956
Многие управляющие компании не реагируют на предписания чиновников и просьбы жителей убрать снег. Как бороться с этим?
24.01.2017 0 657
Область должна вернуть в федеральный бюджет более одного миллиона рублей, выделенных на лекарства. Почему деньги не успели освоить?
23.01.2017 0 821
Православные отмечают Крещение. Тысячи орловчан приняли участие в праздничной службе и окунулись в купель
19.01.2017 0 841
Лента новостей
- 17:14 Играют мастера искусства! Орловчан приглашают посетить филармонию
- 16:21 Для занятия спортом в сельских школах выделят 17 миллионов рублей
- 15:28 Доходы и расходы бюджета Орловской области на 2017 год возросли более чем на 1 млрд рублей
- 14:33 В орловском УФСИН подвели итоги за 2016 год
- 13:48 В Орле пройдет 13 тур ночной хоккейной лиги
- 13:45 Изменения в сфере ЖКХ. Оплата ОДН теперь входит в состав жилищной услуги.
- 13:38 Опрос:29_01_17.Международный день БЕЗ интернета
- 13:22 В Орле прошёл Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола
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