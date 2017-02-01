Орловские новости
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Программа «Магаззино» снова проверила орловские торговые точки
01.02.2017 0 2348
Получили январские квитанции и вздрогнули. Новые строчки в коммунальных платежах не на шутку обеспокоили многих орловчан
31.01.2017 0 1454
Рабочее совещание в областной администрации. Губернатор наругался за плохо убранные дороги и дал неожиданное задание сити-менеджеру
30.01.2017 0 814
Пешеходный переход и светофор по просьбе жителей. Возможно ли это?
27.01.2017 0 1053
Лента новостей
- 19:25 Многострадальный долгострой на Бульваре Победы. Губернатор области его осмотрел и попросил не называть его "Титаником"
- 19:24 Переходу-нет, светофору-да. Мы получили ответ городских чиновников на просьбы жителей Советского района
- 19:23 Новости за 90 секунд: сдачу перенесли, ГАИ выбирает автоледи, перемены в мэрии
- 19:22 Орловские хоккеисты выиграли у одного из лидеров
- 19:21 Футбольный клуб "Орёл" оштрафовали на круглую сумму
- 19:20 Прислушайся к сердцу, и ты обязательно найдешь свой ритм
- 17:39 В Орле родители попробуют сдать ЕГЭ по русскому языку
- 17:17 ИФНС России по г. Орлу разъясняет: как заявить налоговую льготу по имущественным налогам
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