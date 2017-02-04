Орловские новости
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Многострадальный долгострой на Бульваре Победы. Губернатор области его осмотрел и попросил не называть его "Титаником"
01.02.2017 0 566
Программа «Магаззино» снова проверила орловские торговые точки
01.02.2017 0 3066
Лента новостей
- 19:25 Редакция ТРК «Истоки» помогает жителям дома на ул. Раздольной вернуть горячую воду
- 19:24 Новости за 90 секунд: судебные приставы взяли под контроль коллекторов, в "Атолле" напали на ведущего «Магаззино», предпринимателям запретили приобретать старые кассовые аппараты
- 19:23 2 тысячи орловчан встанут на «Лыжню России»
- 19:22 В открытом первенстве Орла по вольной борьбе примут участие более 140 спортсменов со всей страны
- 19:20 180-ти годам со дня смерти Пушкина посвящается: ТРК «Истоки» запускает цикл сюжетов о поэте
- 17:41 Мценские полицейские нашли и задержали безработного 20-летнего вора
- 17:25 Школьная форма по оптовым ценам
- 17:09 Раскол в орловском КПРФ: начались гонения на заслуженных членов партии
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отрицательно. Родители должны шлепать своих детей в воспитательных целях; 117 (49%) нормально, только не понимаю, почему за шлепки от чужих людей- наказание административное, а от родителей — уголовное; 73 (31%) Думаю, что детей нельзя бить ни при каких обстоятельствах; 43 (18%) хорошо, считаю,что родители должны нести уголовную ответственность за побои детей; 5 (2%)