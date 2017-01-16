Орловские новости
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В Ливнах 29-летнего парня убили, расчленили и сожгли
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В Покровском районе погибли женщина и ребенок в результате столкновения легковушки и грузовика
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