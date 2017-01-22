Орловские новости
Выбор редакции
Православные отмечают Крещение. Тысячи орловчан приняли участие в праздничной службе и окунулись в купель
19.01.2017 0 715
Тысячи орловчан окунутся в крещенскую купель. Спасатели и полицейские - в боевой готовности
18.01.2017 0 675
Уборкой кладбищ в Орле в этом году займется частная компания
17.01.2017 0 862
А "поплывет" ли "Титаник" вообще? Власти вливают в него миллионы, а строители не получают денег даже за сделанную работу и выходят на забастовки
16.01.2017 0 976
Лента новостей
- 16:45 Театр кукол приглашет юных орловчан на спектакль
- 16:30 В орловской области поймали одного из членов банды распространяющих героин.
- 15:03 В школах Новодеревеньковского района замерзают дети.
- 14:01 Орловщина примет участие в Дельфийских играх 2017
- 12:57 Орловщину посетит делегация Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»
- 12:37 Орловские коммунисты возложили цветы у памятника вождю социалистической революции
- 10:00 Орловчан приглашают посетить спектакль "Эмигранты"
- 09:30 Чтобы доставить груз, ищем помощь на сайте «Моя реклама»
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