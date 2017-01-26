Орловские новости
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Уже даже никто и не удивился. После очередного снега водители и пешеходы недобрым словом вспоминали коммунальщиков
25.01.2017 0 729
Многие управляющие компании не реагируют на предписания чиновников и просьбы жителей убрать снег. Как бороться с этим?
24.01.2017 0 583
Область должна вернуть в федеральный бюджет более одного миллиона рублей, выделенных на лекарства. Почему деньги не успели освоить?
23.01.2017 0 765
Православные отмечают Крещение. Тысячи орловчан приняли участие в праздничной службе и окунулись в купель
19.01.2017 0 795
Лента новостей
- 13:15 Почитаем вместе книги. В Орле пройдет акция ко Дню рождения М.М. Пришвина
- 12:48 В Орле прошел концерт, посвященный Владимиру Высоцкому
- 12:12 В 2016 году жители Орловской области потратили более 30 млрд рублей на платные услуги
- 11:42 В Орле одну из улиц могут назвать в честь Аркадия Узловского, погибшего в авиакатастрофе
- 11:17 Расстановка приборов фотофиксации на 26 января
- 11:16 На трассе Орловщины Лада, выехав на «встречку», столкнулась с иномаркой и ГАЗелью
- 11:05 В Глазуновском районе горел жилой дом
- 10:42 В Татьянин день более 50 орловских студентов сдали кровь
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